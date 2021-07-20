برلمانية: وزارة الأوقاف الأكثر مساهمة في مشروعات "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن وزارة الأوقاف لها دور كبير وواضح في مشروع مبادرة "حياة كريمة"، سواء من خلال حث المواطنين على إخراج الزكاة لصالح المبادرة، أو من خلال تخصيص الوزارة لملايين الجنيهات للمساهمة في العديد من المشروعات.

وقالت سلامة في بيان صحفي اليوم الاثنن، إن وزير الأوقاف أثبت بالدليل القاطع، تجاوبه الكبير مع المبادرة الرئاسية، من خلال تعليماته لهيئة الأوقاف المصرية، بتقديم تيسيرات كبيرة في عملية استبدال أراضي الهيئة للمنفعة العامة لإنشاء مراكز شباب ومدارس، وغيرها من المصالح الحكومية عليها.

وأشادت سلامة بجهود المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف، في القضاء على الروتين الذي كان يواجه عملية استبدال الأراضي لصالح المنفعة العامة، لافتة إلى أنها كانت شاهدة على دوره الكبير، في تذليل العقبات في استبدال قطعة أرض لصالح أحد مراكز الشباب بمحافظة الشرقية.

وأشارت إلي أن دور وزير الأوقاف، في المبادرة الرئاسية لم يقتصر علي عملية استبدال الأراضي فقط وتقديم تخفيضات تصل ما بين 10 إلى 20%، على عملية استبدال أراضي الوقف للمنفعة العامة، لكنه خصص 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا، وصندوق دعم التعليم، مقسمة إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة، و100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.