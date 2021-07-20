طقس أول يوم العيد| الأرصاد: حار والرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة على المتوقعة بقيم تتراوح بين 2 درجة: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الثلاثاء، يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبوسمبل على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.