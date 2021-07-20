شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: تقدم في مفاوضات تبادل السجناء مع إيران.. لكن لا صفقة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك تقدم في مفاوضات تبادل السجناء مع إيران لكن لا صفقة حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الخارجية الأمريكية: مستعدون لمواصلة محادثات فيينا لكن إيران طلبت مزيدا من الوقت، وحريصون على اتفاق مستدام يمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقالت الأمريكية الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران إلا عبر مسار دبلوماسي.