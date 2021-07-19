شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بمنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة أنواع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال أيام عيد الأضحى المبارك وبكميات تزيد عن احتياجات المواطنين، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أعلنت أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث، حيث إن كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية "الدعم الفني" عن اسواق الجملة في مصر ،تتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها ،كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات .