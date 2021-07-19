شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل خطوط المترو من 5 وربع صباحا حتى 1 صباح اليوم التالى فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعمل شركة المترو وفق جداول تشغيل طوال أيام عيد الأضحى لا تتضمن أي تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام العيد، حيث يبدأ التشغيل 5.15 صباحا وينتهى 1 من صباح اليوم التالى، وذلك وهى نفس المواعيد المعمول بها في الأيام العادية.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.

وتتضمن جداول التشغيل في أيام عيد الأضحى قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة في تمام الساعة 5:15ص ، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة 11:35م ، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15م ومن محطة العتبة الساعة 11:55م .

وتحتوى جداول التشغيل مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00ص ، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55م .