شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مجزرا يستعد لأضاحى العيد فى الجيزة.. المنيب والوراق أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ممن سيضحى فى عيد الأضحى ، ومن بين سكان محافظة الجيزة، فهذة قائمة بأماكن المجازر في أحياء ومدن الجيزة والتي تستقبل أضاحى المواطنين مجانا طوال أيام العيد الأضحى المبارك.

1. مجزر المنيب بشارع المدبح

2. مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

3. مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

4. مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر .

5. مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

6. مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

7. مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية.

8. مجزر ناهيا بالمريوطية.

9. مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

10. مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

11. مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.

12. مجزرى العياط والمتانيا بالعياط.

13. مجزرى الصف بالصف.

14. مجزر أطفيح بشارع السوق.

15. مجزرى القبابات والبرمبل باطفيح.

16. مجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية.

17.مجزر رينا " مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

18. مجز البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا .