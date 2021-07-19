شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي - "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي تتجسد في شعائره قيم رسالة الإسلام الخالدة، من تسامح وإخاء ومودة، وأدعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير".