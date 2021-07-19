شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنصح الفلاحين بتأجيل زراعة الثوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغيير بوزارة الزراعة، أن الوزارة وجهت عدة نصائح للمزارعين مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، على رأسها تأجيل زراعة المحاصيل البينية وهى المحاصيل التي تزرع بين العروات وهما العروة الشتوية والصيفية مثل محصول الثوم .

وقال رئيس مركز معلومات تغيير بوزارة الزراعة في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إنه يجب على المزارع أن ينتظر قليلا لحين الانتهاء من ارتفاع درجة الحرارة بعض الشئ، وعليه الاهتمام بزراعة الفاكهة الصيفية المهمة مثل المانجو والزيتون وكل أنواع التمور والرمان والجوافة والموالح فهى فاكهة مهمة.

ولفت رئيس مركز معلومات تغيير بوزارة الزراعة إلى أن هذه الفاكهة تحتاج أن يتم استخدام الرش بمركبات معينة، حتى تقاوم الأشجار ارتفاع درجة الحرارة فيمنع سقوط الثمار، بجانب أنه على المزارع تجنب الوقوف أمام الشمس خلال زراعته لأراضيه ما بين 11 مساء وحتى 4 عصرا.