"مصر بلد الاعتدال الديني".. 9 قرارات لسينودس الكنيسة الكاثوليكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

عقدت الكنيسة القبطية الكاثوليكية السينودس الخاص بها، بدعوة من صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، بدار القديس اسطفانوس خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو الجاري.

وبدأت الاجتماعات بكلمة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والتي هنأ فيها الآباء المطارنة المجتمعين، وهنأ كذلك الآباء الكهنة والرهبان والأخوات الراهبات وكل المؤمنين بعيد آبائنا الرسل، طالبًا صلاة وشفاعة الرسل الأطهار من أجل الكنيسة والوطن والعالم أجمع.

وطلب غبطته الصلاة من أجل قداسة البابا فرنسيس، ليمنحه الرب الصحة والعافية. ثم تمنى غبطة البطريرك للجميع اجتماعات مثمرة.

وبدأت اجتماعات السينودس، بدار القديس سطفانوس بالمعادي، وذلك في العاشرة صباحا من يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021، وفي ختام الاجتماعات، أصدر الآباء البيان الآتي:

أولاً: الشئون الداخلية للكنيسة

1- شكر آباء السينودس البطريركي نيافة الأنبا دانيال مطران الإسماعيلية، وكل الفريق المعاون لنيافته في لجنة التعليم المسيحي، وذلك لما قامت به اللجنة من أعمال في الفترة السابقة.

2- أكد الآباء على أهمية البعثات الدراسية بالخارج للطلاب الإكليريكيين. كما تدارس الآباء الاحتياجات الروحية والمادية لأبنائهم الشمامسة الدارسين بالخارج.

3- قام آباء السينودس بالتجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى، تنتهي في 1 سبتمبر 2024، لنيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، أمينا لسر السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية. وتم أيضا انتخاب نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية لمهمة أمين سر مساعد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بداية من تاريخ هذا البيان.

4- تدارس الآباء موضوع ترسيم بعض الإيبارشيات التي تحتاج لإعادة ترسيم الحدود بما يتناسب مع الظروف الرعوية ومستجداتها، وذلك من أجل خدمة رعوية أفضل لكل المؤمنين.

5- بعد دراستهم المستفيضة لاحتياجات أبناء الكنيسة في المهجر، انتخب آباء السينودس، نيافة الأنبا توما حليم زائرا بطريركيا لأبنائنا في الكويت ولبنان والإمارات واستراليا. نيافة الأنبا عمانوئيل عياد زائرا بطريركيا لأبنائنا في أوروبا، ونيافة الأنبا كيرلس وليم زائرا بطريركيا لأبنائنا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لكل من الآباء المطارنة المنتخبين.

6- كلّف آباء السينودس البطريركي نيافة الأنبا باخوم نصيف، منسّقا بين الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، والأمانة العامة لسينودس الأساقفة في روما، وذلك للتحضير للجمعية العمومية للسينودس 2021 – 2023.

7- تناول آباء السينودس البطريركي في اجتماعاتهم أيضا دراسة ظروف وحياة الآباء الكهنة المسنين والطرق الأفضل للاهتمام بصحتهم وحياتهم.

8- صلى آباء السينودس لأبنائهم الكهنة والرهبان والرهبات والمؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية في مصر والمهجر، ويمنحونهم البركة الرسولية طالبين لهم كل القوة والمعونة والثبات في عمل الروح القدس.

9- حدد الآباء موعدا للرياضة الروحية السنوية للسينودس البطريركي الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر القادم.

ثانيًا: الشئون الخارجية

1- صلى آباء السينودس من أجل العلاقات المسكونية بين الكنائس في مصر، وأكدوا أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر ككنيسة رسولية، ترتكز في إيمانها على الكتاب المقدس والتقليد الكنسي، تجدد تأكيدها على محبتها الصادقة والعاملة تجاه كل الكنائس، وتحاول جاهدة أن تشارك في تحقيق ما يطلبه الرب يسوع في صلاته الكهنوتية في الإنجيل بحسب القديس يوحنا "ليكونوا واحدا كما نحن واحد" (يو 17).

2- صلى آباء السينودس من أجل مصرنا الحبيبة وقيادتها السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المعاونين له، شاكرين الله تعالى على كل ما يتحقق بمجهوداتهم الكبيرة لمواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد، وكذلك الحفاظ على أمنها واستقرارها، لتبقى مصرنا الحبيبة بلد الأمن والتنمية، وبلد الاعتدال الديني والفكري لتكون، كما كانت دائما، منارة لكل الشعوب.

3- كما تقدم آباء السينودس بخالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، والوزراء ورجال الجيش والشرطة، وكل شعب مصر المبارك، متمنين للجميع أعيادا مباركة.