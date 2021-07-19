جثة بالطريق وسيارة أعلى الدائري.. كيف أنهى تاجر حياة صديقه بطلقة غادرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب عن ملابسات جديدة في مقتل تاجر دواجن على يد آخر بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

ما أن فرغ صاحب الـ41 سنة من جريمته حتى تخلص من جثة المجني عليه بمكان العثور عليها ثم تحرك بالسيارة وتركها أعلى الطريق الدائري "دائري المنيب" وبداخلها السلاح المستخدم في الواقعة.

حسب التحريات، استولى المتهم على مبلغ 34 ألف جنيه من المجني عليه، ولاذ بالفرار قاصدا مسقط رأسه بإحدى محافظات الصعيد؛ للاختباء بعيدا عن أعين الشرطة.

منذ يومين تلقى العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بنزلة أبو رجوان.

وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ بقيادة الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، وتبين أن الجثة لتاجر دواجن يبلغ من العمر 31 سنة، أصل إقامته محافظة أسيوط وله محل إقامة آخر بمركز الوراق شمال محافظة الجيزة.

وعكف رجال المباحث بقيادة العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، على فحص علاقات المجني عليه التجارية ومراجعة سجل مكالماته مع فحص خطوط السير المحتملة للجاني.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد أحمد عكاشة ومعاونه النقيب أحمد فايز توصلت إلى أن المجني عليه استقل سيارة نقل قيادة صديقه "41 سنة" من الوراق في طريقهما لشراء دواجن من العياط.

لدى وصول السيارة نزلة أبو رجوان، أخرج الصديق الخائن فردا روسيا وأطلق عيارا صوب التاجر الثلاثيني محدثا إصابته التي أودت بحياته "طلقة في الرقبة أحدثت فتحة خروج من الأذن" واستولى المتهم على مبلغ مالي وتخلص من الجثة بمكان العثور عليها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة الرائد أحمد عكاشة ومعاونه النقيب أحمد فايز من ضبط المتهم الذي أرشد عن سلاح الجريمة وجزء من المبلغ.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.