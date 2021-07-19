هربت من جحيم زوجها لكابوس جارها.. مأساة سيدة في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

واقعة مؤسفة شهدتها منطقة المعصرة بحي حلوان تقمص فيها مروج للمواد المخدرة دور البطولة. شرع ذلك الشخص في اقتحام منزل جارته العشرينية مستخدمًا "سنجة" كما تعمد خدش حيائها بخلع ملابسه في منتصف الشارع.

قبل 6 أشهر دب خلاف بين "سلوي" 26 سنة، وزوجها تركت إثره عش الزوجية؛ لتعود إلى منزل عائلتها بالمعصرة.

لم تسلم السيدة من مسلسل اعتداء أهل زوجها عليها بالضرب، ما دفعها؛ لتركيب كاميرات مراقبة؛ لرصد تلك التجاوزات.

لم تكن الكاميرات كافية لمنع اعتداءات أهل الزوج على المرأة العشرينية؛ لينتهي الأمر بتحريرها محضرَ تعدٍ بقسم شرطة المعصرة.

ازدادت الأحوال سوءًا مع رصد الكاميرات لأحد الأشخاص -تربطه علاقة صداقة بزوج سلوى- أثناء تجارته في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بالشارع محل إقامة السيدة.

شرع ذلك الشخص في افتعال الأزمات محاولًا تهشيم الكاميرات باعتبارها دليل إدانة قد يقوده للسجن. مع رفض "سلوى" إزالة الكاميرات حاول المشكو في حقه اقتحام المنزل عنوة، ثم خلع ملابسه.

أسرعت سلوى لطلب النجدة فحضرت قوة أمنية إلى محل البلاغ، لكن المتهم لاذ بالهرب فيما تحفظت الشرطة على زوجته وتحرر محضر بالواقعة مع تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.