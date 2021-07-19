شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى مع زعماء الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك مع زعماء الدول العربية: نتمنى الأمن والسلام والاستقرار لشعوب المنطقة.. اتصالات مع خادم الحرمين وأميرى قطر والكويت والشيخ «بن زايد» ورؤساء العراق وتونس والجزائر.

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