شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يخصص خط ساخن للإبلاغ عن الأعطال خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو تخصيص وسائل اتصال للطوارئ والإبلاغ عن أعطال خطوط المترو خلال إجازة عيد الأضحى، تشمل خط ساحن برقم 16048 وخط أرضى 25748353 (202) وإيميل [email protected] ، وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل الخص بالمترو أو عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ودعت شركة المترو، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشاكل أو أعطال أو استفسارات عبر وسائل الاتصال التي أعلنتها، مؤكدة أنها تعمل طوال ساعات التشغيل اليومية، ويتم توجيه أي شكوى للإدارة المختصة لسرعة حلها.

وتشمل جداول التشغيل في أيام عيد الأضحى قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة في تمام الساعة 5.15ص ، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة 11:35م ، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15م ومن محطة العتبة الساعة 11:55م .

كما تتضمن جداول التشغيل مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00ص ، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55م .