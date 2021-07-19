شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



تهنئة رئيس الوزراء

وكان رئيس الوزراء، قد استهل اجتماع الحكومة الماضى ، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بهذه الأيام المباركة، التي تشهد حلول عيد الأضحى المبارك، والذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو المجيدة، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يكلل جهود الوطن بالتقدم والإزدهار.