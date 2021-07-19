شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول فيديو لآثار تفجير عبوة ناسفة في سوق بمدينة الصدر شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول نشطاء وصحفيون عراقيون، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يبرز آثار تفجير عبوة ناسفة في سوق شعبى بمدينة الصد، وأكدت وسائل إعلام عراقية ارتفاع عدد ضحايا تفجير عبوة ناسفة داخل سوق الصدر شرقى بغداد إلى 18 قتيلا بينهم طفل و30 جريحا.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، اليوم الاثنين، قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات التفجير الذى وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية قادة الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد لمتابعة ملابسات الحادث.

وأكدت خلية الإعلام الأمنى العراقية، الاثنين، انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.