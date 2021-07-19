شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى انتشار بنزين مغشوش بمحطات الوقود على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بمختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بأي من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وأن كل منتجات البترول بجميع محطات الوقود سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية.

وشدد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود بما فيها البنزين بأنواعه لتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من مطابقة كل منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذي يتم تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالف أو متلاعب بالوقود.