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وقفة عرفات.. مواعيد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينشر "الخليج 365" في التقرير التالي مواعيد أذان المغرب في عدد من المحافظات، حيث يوافق اليوم وقفة عرفات؛ ليكون غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

القاهرة: 6:58م

الإسكندرية: 7:05م

الإسماعيلية: 6:55م

المنوفية: 6:58

الغربية: 6:59

البحيرة: 7:01

مطروح: 7:15

كفرالشيخ: 7:00

دمياط: 6:57

دقهلية: 6:58

السويس: 6:51

بورسعيد: 6:55

شمال سيناء: 6:47

الشرقية: 6:56

البحر الأحمر: 6:34

الوادي الجديد: 7:01

شرم الشيخ: 6:41 م

الفيوم: 6:57

بني سويف: 6:55

المنيا: 6:54

أسيوط: 6:50

سوهاج: 6:47

الأقصر: 6:42

قنا: 6:42

أسوان: 6:42 م

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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