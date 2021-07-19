وقفة عرفات.. مواعيد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
ينشر "الخليج 365" في التقرير التالي مواعيد أذان المغرب في عدد من المحافظات، حيث يوافق اليوم وقفة عرفات؛ ليكون غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.
القاهرة: 6:58م
الإسكندرية: 7:05م
الإسماعيلية: 6:55م
المنوفية: 6:58
الغربية: 6:59
البحيرة: 7:01
مطروح: 7:15
كفرالشيخ: 7:00
دمياط: 6:57
دقهلية: 6:58
السويس: 6:51
بورسعيد: 6:55
شمال سيناء: 6:47
الشرقية: 6:56
البحر الأحمر: 6:34
الوادي الجديد: 7:01
شرم الشيخ: 6:41 م
الفيوم: 6:57
بني سويف: 6:55
المنيا: 6:54
أسيوط: 6:50
سوهاج: 6:47
الأقصر: 6:42
قنا: 6:42
أسوان: 6:42 م
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