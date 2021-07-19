4 وفيات و11 مصابًا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 شخصًا آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أطفيح، جنوب الجيزة.

مساء أمس الأحد، تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من النجدة بوقوع حادث بالطريق الصحراوي الشرقي.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، انفجر أحد إطارات السيارة.

اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق. ونتج عن الحادث مصرع 4، بينهم سيدتان، فيما أصيب 11 شخصًا آخرين، جميعهم يقيمون بمحافظة بني سويف.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.