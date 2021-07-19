انتشال جثة غريق بنهر النيل في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الاثنين، جثة غريق بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.
تلقى العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بقرية الشوبك الغربي.
غرفة عمليات النجدة أخطرت الحماية المدنية التي أبلغت بدورها الحماية المدنية وجرى الدفع بفرقة إنقاذ نهري لانتشال جثة الغريق ويدعى "أمين"، طالب.
بعد عمليات البحث والتمشيط لمجرى نهر النيل، عثر على جثة الغريق ويدعى "أمين ياسر" بجوار المسطحات المائيه بقرية الشوبك الغربي.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.