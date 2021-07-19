أخبار مصر

انتشال جثة غريق بنهر النيل في البدرشين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الاثنين، جثة غريق بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

تلقى العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بقرية الشوبك الغربي.

غرفة عمليات النجدة أخطرت الحماية المدنية التي أبلغت بدورها الحماية المدنية وجرى الدفع بفرقة إنقاذ نهري لانتشال جثة الغريق ويدعى "أمين"، طالب.

بعد عمليات البحث والتمشيط لمجرى نهر النيل، عثر على جثة الغريق ويدعى "أمين ياسر" بجوار المسطحات المائيه بقرية الشوبك الغربي.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا