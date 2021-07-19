شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى مع زعماء الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة بحلول عيد الأضحي المبارك، مع رؤساء وأمراء وملوك الدول العربية؛ حيث تم تبادل التهنئة داعيين الله عز وجل أن يُعيدها على الشعوب العربية وكافة الشعوب لإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك مع زعماء الدول العربية.. اتصالات مع أميري قطر والكويت ورؤساء العراق وتونس والجزائر.. و"بن زايد": خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها

هيئة البترول تنفى شائعات وجود بنزين مغشوش في محطات التموين

نفت الهيئة المصرية العامة للبترول، ما تردد من شائعات علي بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تموين السيارات.

الحجاج يؤدون "الركن الأعظم" علي جبل عرفات.. والصحة السعودية تؤكد: لا إصابات كورونا بين الحجيج.. شئون الحرمين: الكسوة الجديدة تضم 120 كليو من أسلاك الذهب.. واستعدادات مكثفة لـ"يوم النحر" بعد صلاة العيد.. صور

توافد جموع الحجيج اليوم الأثنين إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم، حيث وقف المشاركون في موسم الحج لهذا العام علي صعيد عرفات منذ طلوع الشمس في انتظار الغروب.

وقبل بدء التوافد، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، في الوقت الذي بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد على صعيد عرفة، لأداء الركن الأعظم من الحج، بعد قضائهم يوم التروية ومبيتهم في مشعر مِنى شرقي مكة المكرمة.

المترو: لا تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة طوال أيام عيد الأضحى

أكدت شركة المترو أنه لا تعديلات فى مواعيد تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة خلال عيد الأضحى، حيث يبدأ التشغيل 5.15 صباحا وينتهى 1 من صباح اليوم التالى، طوال أيام العيد.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً، كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا، ومن العتبة 23.45 مساءا.

السعودية: تهيئة منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات للتسهيل على الحجيج لأداء نسكهم

هيّأت أمانة العاصمة المقدسة منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات، من خلال صيانة الساحة المحيطة بالجبل المنفذة بواسطة البلاط الخرساني (إنترلوك) التي تقدر مساحتها بـ55 ألف متر مربع، وصيانة أعمدة الإنارة والتي يبلغ عددها 32 عامودا وبرجًا و200 فانوس إضاءة بتقنية LED.

أيرلندا ترفع مصر من القائمة الحمراء للسفر التى تشمل الحجر الصحى الإجبارى

قررت الحكومة الأيرلندية رفع جمهورية مصر العربية من القائمة الحمراء للمسافرين إلى أيرلندا وهي القائمة التي تشمل الدول التي يخضع القادمين منها لحجر صحي إجباري في أحد الفنادق التابعة للحكومة الأيرلندية لمدة 12 يوما.

الإفتاء تقدم روشتة شرعية حول كيفية ذبح الأضحية.. تشمل استقبال القبلة وإحداد الشفرة وإخفائها عن الحيوان.. والإسراع بالقطع وعدم المبالغة.. وسوق الذبيحة برفق وإضجاعها على شقها الأيسر..والتكبير ثلاثا والذبح باليمنى

يستعد ملايين المسلمين فى جميع أنحاء العالم لإحياء سنة النبى، صلى الله عليه وسلم، وإحياء شعيرة من شعائر الله وهى الأضحية، ولكن الكثير يجهل كيفية ذبح الأضحية أو كل ما يؤكل من البهائم، بالرغم من أن السنة النبوية أوضحت لنا كيفية الذبح .

أقوى مراجعات امتحانات الثانوية العامة في الفيزياء لغات الجزء الأول "فيديو"

رغم احتفال الجميع بإجازة عيد الأضحى المبارك، إلا أن طلاب الثانوية العامة ما زالوا يستعدون لاستكمال امتحانات نهاية العام خلال الأيام القليلة المقبلة، لذا يحرص كل منهم على استغلال تلك الإجازة في المذاكرة، حيث من المنتظر أن يخضع طلاب الشعبة العلمية لامتحان مادة الفيزياء يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، وفي ظل وجود نظام جديد للامتحانات، يشعر الكثير منهم بالقلق، حيث أسئلة الاختيار من متعدد، والإجابة في بابل شيت، ولأن الفيزياء من أكثر المواد أهمية لدى طلاب القسم العلمي، يستعد الجميع لها جيدًا.

"الأهلى مصدر إسعاد الملايين" تخلق أزمة جديدة بين إكرامى وبيراميدز.. حارس المرمى يهنئ الأحمر بالتتويج بأفريقيا والنادى يغرمه 100 ألف جنيه.. إدارة السماوى تشترط حذف التغريدة لإسقاط الغرامة و"الوحش" يرفض

يبقى الأهلى سببا رئيسيا فى إسعاد الملايين، تسببت هذه الكلمات التى وجهها شريف إكرامى حارس مرمى فريق بيراميدز للنادى الأهلى فى توقيع غرامة مالية ضده وصلت إلى 100 ألف جنيه، لتخلق أزمة بين الحارس الدولى وناديه.

طقس أول يوم العيد.. حار رطب على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى.. التكبير في العيدين سُنَّة عند جمهور الفقهاء

والتكبير سُنَّة عند جمهور الفقهاء، يبدأ قبل بداية أيَّام التَّشريق، على اختلاف في بدايته بين ظُهْرِ يوم النَّحْرِ وفجر يوم عرفة، ونهايته يكون عصر آخر أيّام التّشريق، ويجوز أن يكون في جماعة أو فرادى، والجماعة أفضل

الزمالك يغرم فرجاني ساسي 150 ألف دولار فى ملف شكواه بالفيفا

أرفقت اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ملف عقوبات الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، الذى أعلن رحيله عن قلعة ميت عقبة بشكل رسمى، ضمن الشكوى التى أرسلها النادى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والتى جاءت للفصل فى موقف اللاعب الذى لم يستكمل تعاقده مع النادى حتى نهاية عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى فى مصر وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن مجموع الغرامات الموقعة على ساسى تبلغ حوالى 150 ألف دولار إضافة إلى خصم منه رسوم التنمية والضرائب وتم إرفاق كافة الملفات فى الشكوى التى تم تحريكها ضد اللاعب.