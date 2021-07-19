شكرا لقرائتكم خبر عن لو هاتضحى فى العيد؟.. اعرف الجزار هياخد منك كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع احتفال المصريين بعيد الأضحي غدا الثلاثاء و الذي تمثل ذبح الأضاحي إحدى الشعائر الرئيسية التي يطبقها الكثي ويفضلها المصريون فى اليوم الأول فى حين يمكن الذبح خلال الثلاثة أيام التالية ، ولذلك يرصد ”الخليج 365” أسعار أجرة الجزارة لذبح الأضاحي خلال هذا الموسم وفقا للأسعار الرسمية.

فبالنسبة لتعريفة ذبح العجول والتي تتنوع بين الجاموسى والبقرى، وذلك بالنسبة للأحجام الكبيرة التي تبدأ من 300 كجم حتى 700 كجم فتتراوح أسعار الذبح بين 1200 جنيه وتصل لـ 1500 بالتعبئة والتغليف وحسب مكان الذبح.

أما بالنسبة لذبح الجمال فتتراوح بين 1200-1300 جنيه للجمل، وذلك بخلاف مصاريف التعبئة والتغليف والتي قد تصل إلى 100 جنيه.

وأخيرا.. فإن أسعار ذبح الأضاحي الممثلة في الخراف والماعز فيتراوح أجرة الذبح بين 200 جنيه وتصل إلي 300 جنيه بأعمال التعبئة والتغليف، فيما تقل كثيرا تلك التسعيرة فى القرى والتى يفضل أهلها الذبح بأنفسهم فإنها تتراوح من 50 لـ 100 جنيه.