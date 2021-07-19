شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 44 حالة تعد على الأراضى الزراعية وإزالتها بالكامل بإجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إزالة جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي حدثت وعددها 44 حالة وذلك وفقاً للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى.

وأضاف القصير، أنه تم إزالة جميع حالات التعدى بالكامل بالتعاون والتنسيق مع الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات، مشددا على عدم التهاون في التعدى على الأراضي .

وحذر القصير المواطنين من التعدى، مؤكدا أنه سيتم إزالة أي تعديات في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

والوزارة تؤكد أيضا على استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدى على الأراضي الزراعية.

