شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 101 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحى بالمديريات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف نجاح مديرياتها فى المحافظات، فى تحقيق رقم قياسى جديد في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث بلغ إجمالي ما حصلته مديريات الأوقاف حتى تاريخه (101,850,195) جنيه لأول مرة منذ انطلاق المشروع، وما زال التحصيل مستمرًا .

وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أنه ما زالت الفرصة متاحة للمشاركة في هذا المشروع المتميز حتى ثالث أيام العيد.

يذكر أن وزارة الأوقاف وقعت بوتوكول تعاون مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن صكوك الأضاحى لصالح الأسر الأولى بالرعاية ، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، وتفعيلا لمشروع صكوك الأضاحى الذى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية ، وفى إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويتضمن البروتوكول أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحى من البقر السودانى بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.