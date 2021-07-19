شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ "البرهان" بحلول عيد الأضحى متمنيا كل تقدم واستقرار للسودان الشقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، متمنيا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار، وبادله الفريق أول عبدالفتاح البرهان التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار.

واوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد كذلك تبادل الرؤي بشأن مستجدات بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.