شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول تنفى شائعات وجود بنزين مغشوش في محطات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الهيئة المصرية العامة للبترول، ما تردد من شائعات علي بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تموين السيارات.

وأكدت الهيئة عدم صحة هذه الشائعات، حيث يتم بصفة مستمرة ودائمة سحب عينات عشوائية من محطات الوقود وتحليلها، مشيرة إلى أن نتائج تحليل العينات التي تمت بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة درجة الجودة.

وأشارت الهيئة المصرية العامة للبترول، إلى أنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب عينات من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم للشركات بحضور مسئولي شركات التسويق، وهو ما يؤكد صلاحية ودرجة اوكتان البنزين المسلم لشركات التسويق.

وأكدت الهيئة أن الجهات الرقابية المختصة تقوم بمتابعة جودة المنتج ومنع أي تلاعب.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، وفي حالة وجود أي شكوي ضد أي محطة سرعة الإبلاغ عن هذه المحطة، لاتخاذ الاجراءات القانونية في حالة ثبوت قيامها بالغش.