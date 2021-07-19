شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وخادم الحرمين الشريفين يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا اليوم، بجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك، داعيا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات.

ومن جانبه، بادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التهنئة بحلول عيد الأضحي المبارك، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وأمن وسلام.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.