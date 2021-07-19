أخبار مصر

الرئيس السيسى وخادم الحرمين الشريفين يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى المبارك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وخادم الحرمين الشريفين يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا اليوم، بجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية ، للتهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك، داعيا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات.

 

ومن جانبه، بادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التهنئة بحلول عيد الأضحي المبارك، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وأمن وسلام.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا