شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات امتحانات الثانوية العامة في الفيزياء لغات الجزء الأول "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم احتفال الجميع بإجازة عيد الأضحى المبارك، إلا أن طلاب الثانوية العامة ما زالوا يستعدون لاستكمال امتحانات نهاية العام خلال الأيام القليلة المقبلة، لذا يحرص كل منهم على استغلال تلك الإجازة في المذاكرة، حيث من المنتظر أن يخضع طلاب الشعبة العلمية لامتحان مادة الفيزياء يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، وفي ظل وجود نظام جديد للامتحانات، يشعر الكثير منهم بالقلق، حيث أسئلة الاختيار من متعدد، والإجابة في بابل شيت، ولأن الفيزياء من أكثر المواد أهمية لدى طلاب القسم العلمي، يستعد الجميع لها جيدًا.

وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية في كل المواد الدراسية بالفيديو بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، واليوم إليكم الجزء الأول من مراجعة مادة الفيزياء لغات بالفيديو.