تخفيض 25% على التذاكر.. ننشر عروض الصوت والضوء باللغة العربية طوال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، منح تخفيضات 25% على تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية بجميع مناطق الصوت والضوء الخمس (الأهرامات، فيله، أبوسمبل، الكرنك، إدفو) طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار احتفالات الشركة بعيد الأضحى المبارك وتحقيقا للدور المجتمعي الذي يقع على عاتقها.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي للشركة: بمناسبة حلول عيد الأضحى سيتم منح تخفيضات على تذاكر عروض اللغة العربية، لإتاحة الفرصة للمصريين والعرب التمتع طوال أيام العيد على أن تبدأ العروض على النحو التالي:

- منطقة الهرم في تمام الساعة 7.30 مساء.

- مناطق الكرنك وأبو سمبل وإدفو وفيله الساعة 7 مساء.

وأوضح عبد العزيز، أن عروض الصوت والضوء تقام باللغة الأكثر عددا وباقي اللغات بسماعات الترجمة.

وأعرب عبد العزيز، عن سعادته بالمشاركة المجتمعيه خلال الأعياد والمناسبات والاحداث العالمية والمحلية التي تهتم الشركه دائما بتحقيقها.