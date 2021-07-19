محافظ الجيزة: حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق وفتح مجازر المحافظة بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اتخذت محافظة الجيزة عددًا من الإجراءات خلال عيد الأضحى المبارك؛ للتسهيل على مواطنيها، وضمان مروره دون معوقات.

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان له اليوم الإثنين، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى؛ تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحي في المجازر، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص.

وشملت قرارات محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه، نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء إلى أصله.

وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

وأشار راشد إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه؛ لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد مخالفي قرارات حظر الذبح بالشوارع والإزالة الفورية لأي شوادر تُقام دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى حظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح وكذا تفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مؤكداً وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن؛ لضبط أية مخالفات على الفور بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بكل القرارات المنظمة لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين؛ لتجنب التعرض للمساءلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.