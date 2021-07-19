شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: ليس هناك دعاء مخصصوص ليوم عرفة وكل إنسان يدعو بما تيسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مؤشرات البحث، بحث المسلمين عن دعاء يوم عرفة، ودعاء يوم عرفة مستجاب. . إذ يستحب الإكثار من الذكر والدعاء في يوم عرفة، والدعاء بأنواع الأدعية؛ ويدعو الحاج لنفسه، ولوالديه، وأقاربه، ومشايخه، وأصحابه، وأصدقائه، وأحبابه، وسائر مَن أحسن إليه، وجميع المسلمين، وعلى المسلم أن يجتهد فى ذلك اليوم قدر استطاعته؛ فهذا اليوم أفضلُ أيام السنة للدعاء.

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "صيام هذا اليوم يكفر السنة الماضية والسنة الباقية".



حكم صيام عرفة

وليس هناك دعاء مخصوص، فكل إنسان يدعو بما تيسر، وقد روي عن النبي أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكن في سنده ضعف، ومعناه صحيح، وينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء وسؤال الجنة والتعوذ بالله من النار، وسؤال العفو، بالدعاء: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"، وسؤال القبول من مثل قبول الحج، وطلب المغفرة للذنوب والأوزار.