شكرا لقرائتكم خبر عن حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - في رمضان يستطيع المسلم أن يكمل صيامه إذا أكل أو شرب، طالما لم يكن ذلك عن عمد، هل يجوز ذلك في غير صيام رمضان؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء ، وجاء رد الدار كالآتى:

الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وطبقًا لهذا فقد جعل الإسلام للصائم أعذارًا تبيح له الفطر في رمضان: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وقد أباح الإسلام للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أن يتم صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي أكل وشرب ناسيًا: «أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ» رواه أبو داود.

فإذا كان ذلك جائزًا في صيام الفرض فهو جائز في صيام النفل، من باب أولى؛ لحديث: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.

وعلى ذلك: فالصائم في رمضان أو غيره إذا أكل أو شرب ناسيًا فإن صيامه صحيح.