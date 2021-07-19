شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسميات يوم عرفة المختلفة من دار الإفتاء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مؤشرات البحث، بحث المسلمين عن دعاء يوم عرفة ، ودعاء يوم عرفة مستجاب، إذ يستحب الإكثار من الذكر والدعاء فى يوم عرفة، والدعاء بأنواع الأدعية؛ ويدعو الحاج لنفسه، ولوالديه، وأقاربه، ومشايخه، وأصحابه، وأصدقائه، وأحبابه، وسائر مَن أحسن إليه، وجميع المسلمين، وعلى المسلم أن يجتهد فى ذلك اليوم قدر استطاعته؛ فهذا اليوم أفضلُ أيام السنة للدعاء.

وذكرت دار الإفتاء المصرية أن يوم عرفة يطلق عليه عدة مسميات منها يوم عرفة يطلق عليه: المشعر الحرام- المشعر الأقصى- إلال - جبل الرحمة".





وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع رجلاً يدعو ولم يحمد الله ولم يصل على النبي فقال: عجل هذا، ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بما شاء، فدل ذلك على أن البداءة بالحمد والثناء والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من أسباب الإجابة.