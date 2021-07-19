شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر يوم عرفة من أفضل أيام السنة، وقال عنه رسول الله -عليه الصلاة والسلام- : ما من يوم أكثر أن يعتق فيه عتقاء من النار من يوم عرفة، ومن فضل اليوم العظيم قبول الدعاء وخاصة الدعاء الوارد عن هذا اليوم.

وذكرت دار الإفتاء المصرية أن يوم عرفة سمى بهذا الإسم لأن الناس يتعارفون فيه أو لأن الخلق يعترفون فيه بذنوبهم، أو لأنَّ آدم وحواء عندما هبطا من الجنة التقيا فيه فعرفها وعرفته.

وورد في فضل الدعاء يوم عرفة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.