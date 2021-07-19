شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 40 عجلا و35 خروفا مريضاً فى مجزر البساتين وتعويض أصحابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام السيد، مدير الشؤون البيطرية بمجزر البساتين بالقاهرة، أنه تم إعدام 40 عجل "جاموس وبقري"، خلال شهر عيد الاضحى وإعدام 35 خروف و ماعز، لإصابتهم بأمراض تؤثر على على صحة المواطنين.

وأضاف مدير الشؤون البيطرية بمجزر البساتين، لـ الخليج 365، أن اللحوم المعدمة يتم حرقها فى بمحرقة المجزر، ويتم تعويض أصحابها وفقا للقانون، وذلك خلال 15 يوما من انتهاء شهر الإعدام.

وأضح، السيد، أن التعويض على الإعدام يأتى ضمن صندوق التأمين على المذبوحات على مستوى المحافظة، حيث يدفع كل جزار عن كل رأس قبل الذبح 80 جنيه تأمين على العجول "البقرى والجاموس" والجمال، و 40 جنيه عن رأس الغنم والماعز ، وفى حالة الاعدام الكلى او الربع او النصفى يتم تعويض الجزار على اللحم المعدم 40 جنيه على الكيلو فى البقر والجاموس والجمال، اما الغنم والضأن 35 جنيه تعويض على الكيلو، اما الماعز 25 جنيه تعويض على الكيلوجرام.