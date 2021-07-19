شكرا لقرائتكم خبر عن مجسمات "خروف وجزار" تضفى جوا من البهجة في مطار القاهرة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولى جوا من المرح والبهجة ظهر جليا علىً وجه الركاب، سواء القادمين أو المغادرين أو ذويهم من المستقبلين، وذلك بعد قيام مبنى الركاب رقم 3 بوضع العديد من المجسمات ونماذج لمظاهر عيد الأضحى وطقوسه المختلفة.

وكان المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قد وجه المحاسب مجدىً إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى بضرورة الوقوف على أهبة الاستعداد ووضع خطة محكمة للتسهيل على المترددين على المطار سواء ركاب أو مستقبلين، وذلك مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وذلك فى ظل حركة تشغيل وكثافة تشغيل وصلت ل320 رحلة تنقل على متنها 50 ألف راكب ،

وعلى الفور قام رئيس شركة الميناء بتشكيل غرفة عمليات بالإستراتيجيات مع قطاع العمليات ومديرى المبانى وكافة قيادات الشركة وذلك للتخفيف عن رواد المطار ،

فى الوقت ذاته سيطرة حالة من البهجة والسرور على مطار القاهرة ،تزامنا مع تركيب مظاهر الإحتفال التى زينت صالات مطار القاهرة الدولى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ،

وقد قام فريق من العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى بمبنى الركاب رقم 3 تحت إشراف الكابتن حازم أبوالخير مدير المبنى بتصميم وبتزيين الصالات بالعديد من مظاهر الإحتفال بعيد الأضحى المبارك وخصوصا الخروف والجزار،

بتصميم عدد من مجسمات الخراف الذين سيجدهم القادمين بالمطار فى إنتظارهم فى صالات السفر

كما سيشاهد الركاب القادمون وركاب الترانزيت العديد من مجسمات الخراف والجزار بملابسه البيضاء المميزة يقف بجانب الخراف ،

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.