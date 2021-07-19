شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ رئيس الوزراء ورؤساء مجلسى النواب والشيوخ بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب،والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا الغالى.

وأوسل قداسته أيضا رسالة إلى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب

وجاء نص البرقية كالتالى:

"السيد المستشار حنفى جبالى

رئيس مجلس النواب

يسرنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا إلى الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم فى حفظ الله ورعايته.

وبعث قداسته ببرقية تهنئة أيضا إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورئيس مجلس الشيوخ، لتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالى:

"السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ

يسرنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم فى رعاية الله وحفظه.