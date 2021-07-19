شكرا لقرائتكم خبر عن أيرلندا ترفع مصر من القائمة الحمراء للسفر التى تشمل الحجر الصحى الإجبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت الخارجية في بيان اليوم الاثنين، أنه بناء على القرار، لا يتم فرض الحجر الفندقي الإجباري على القادمين من مصر إلى أيرلندا.

وجاء هذا القرار بعد الجهود المكثفة التي بذلتها السفارة المصرية في دبلن، وتواصل السفير خالد ثروت، السفير المصري لدى أيرلندا، مع الجهات الأيرلندية المعنية لشرح وتوضيح الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة جائحة (كوفيد- 19).

ومن المتوقع أن يسهم القرار في عودة حركة السفر والسياحة بشكل أكبر بين البلدين، وتنشيط التعاون الثنائي في العديد من المجالات المتنوعة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمار.