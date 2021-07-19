شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"عبد المجيد تبون": تمنياتى للجزائر الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، معربًا عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم.

من جانبه أعرب الرئيس تبون عن خالص امتنانه للرئيس، ومتمنياً لمصر حكومة وشعبًا كل السلام والازدهار.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى بأسم رئاسة الجمهورية.