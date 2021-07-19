شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها بدء قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة، صباح اليوم الإثنين، بالتوافد إلى صعيد عرفات "الطاهر" مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، ملبين متضرعين؛ لأداء ركن الحج الأعظم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر واكبت متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة؛ لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

عشان تاخد ثواب الأضحية.. الأزهر للفتوى يوضح وقت الذبح ودعاء المضحى

أفضل وقتٍ لذبحِ الأُضْحِيَّة هو اليوم الأول قبل زوال الشمس ـ أي قبل دخول وقت الظهر بقليل ـ؛ لأنه هو السنة، لما رُويَ عَنِ البَرَاءِ قال: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاة، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» [أخرجه البخاري].

الدعاء الذى يقوله المضحى عند ذبح أضحيته:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ ـ أي خصيَّيْن ـ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ» [أخرجه أبو داود في سننه والحديث صحيح بشواهده].

لحظة وصول الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.. صور

وصل ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى مشعر عرفات، صباح اليوم الإثنين، وذلك لأداء ركن الحج الأعظم، وسط إجراءات طبية لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة عبر تويتر، صورا للحظة وصول الحجاج إلى مشعر عرفات وهم مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، ملبين متضرعين؛ لأداء ركن الحج الأعظم.

طرح 30% إضافية من العملات الورقية الجديدة لاستخدامها في "العيدية"

فى إطار سعى وزارة المالية للإسهام فى التيسير على المواطنين جاءت توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوفير كميات إضافية فى الأعياد من النقود الجديدة خاصة فئات الخمسة والعشرة والعشرين جنيهًا بمقر «الخزانة» بالقاهرة

الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى مع أمير قطر

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعيين الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

التعليم تعلن ضوابط امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالمدارس الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الضوابط المنظمة لامتحان صفوف النقل بالمدارس الفنية بنوعياتها والزمن المحدد لعقد الامتحان لكل مادة دراسية للدور الثاني 2021.

وأوضح قطاع التعليم الفنى، فى خطاب تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه حرصا على مصلحة الطلاب والعاملين بمدارس التعليم الفنى بسب استمرار جائحة كورونا سيتم عقد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل على أن يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا طوال فترة عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

ماذا تفعل رئاسة الحرمين لوقاية الحجاج من كورونا؟.. تطهير المسجد الحرام بـ15 ألف لتر قبل استقبال الزوار.. و500 جهاز آلى لتعقيم الأيدى.. وروبوتات وكاميرات لتطبيق إجراءات الوقاية.. وتكليف 4 آلاف عامل للتطهير يوميا

تعمل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على قدم وساق لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية الحجاج والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا، وتطبق رئاسة الحرمين الإجراءات الوقائية وتدفع بأكثر الوسائل التكنولوجية تطورا لمراقبة الإجراءات، ونرصد في التقرير التالي الخطوات التي اتخذتها وتتخذها رئاسة الحرمين لوقاية الحجاج من عدوى كورونا مع بداية المناسك بيوم التروية.

استعد للامتحان.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة 2021 في الفيزياء لغات الجزء الأول.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

يستعد طلاب الثانوية العامة في القسم العلمي لامتحان مادة الفيزياء يوم السبت المقبل الموافق 24 يوليو، لذا يستغلون فترة الإجازة الرسمية خلال أيام عيد الأضحى في مراجعة دروسهم وما تم مذاكرته على مدار العام الدراسي، خاصة في ظل وجود نظام جديد للامتحانات، يعتمد على أسئلة الاختيار من متعدد والبابل شيت، ومن المنتظر أن يخضعوا لامتحان الفيزياء يوم السبت الموافق 24 يوليو.

اكتشاف حطام سفينة حربية تعود للعصر البطلمى بـ أبو قير فى الإسكندرية.. صور

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية التابعة للمعهد الأوروبي للآثار الغارقة (IEASM)، والعاملة بمدينة هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالاسكندرية، حطام سفينة حربية من العصر البطلمي، وبقايا منطقة جنائزية إغريقية تعود لبداية القرن الرابع قبل الميلاد.

موسيماني يحصل على 7 ملايين جنيه من الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

كشف مصدر لليوم السابع أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالأهلي، سيحصل على 480 ألف دولار، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى، بعد قيادته للأهلي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخ النادي.

وفاة الرسام الدنماركى كورت فيسترجارد بعد صراع مع المرض..صاحب "الرصاصة الأولى" فى أزمة "الرسوم المسيئة" للنبي محمد ..تسبب فى احتجاجات عالمية إسلامية 2005..برر موقفه بـ"التحذير من الإرهاب" وأنه كان "عملا روتينيا"

توفي رسام الكاريكاتير الدنماركي، كورت فيسترجارد، الذي اشتهر بالرسوم المسيئة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم عن عمر ناهز 86 عاماً بعد صراع مع المرض، وبعد أكثر من 15 عاماً علي أزمة الرسوم التي وضعت الدنمارك في ذلك الحين أمام سيل من الانتقادات من عواصم العالم الإسلامي.

بيراميدز يُبلغ لاعبيه بمضاعفة عقوبة تهنئة الأهلي بعد أزمة شريف إكرامي

أبلغ هانى سعيد، مدير الكرة بنادى بيراميدز، لاعبى فريقه بتغريم شريف إكرامى حارس المرمى 100 ألف جنيه، على خلفية تهنئته الأهلى بالفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا، وشدد هانى سعيد على اللاعبين بأنه غير مسموح على الإطلاق التحدث عن النادى الأهلى أو تهنئته أو الدخول مع جماهيره فى أى مناقشات، بحسب تعليمات إدارة النادى، على حد قوله.

"أسن السكين أسن المقص".. الخليج 365 تلتقى بأصحاب اقدم ورش بالقليوبية والإسكندرية وأسيوط..مهنة خطرة يتوارثها الأبناء عن الأباء والأجداد..انتعاش كبير للحرفة فى موسم عيد الأضحى المبارك..والأسعار تبدأ من 3 جنيه

"أسن السكين أسن المقص".. بتلك الهتافات يجوب العاملون فى سن السكاكين شوارع المحافظات خلال تلك الأيام، حيث انتعشت أسواق الماشية بالمحافظات المختلفة منذ أسبوعين ماضيين، كما انتعشت أيضا حركة العمل لدى ورش سن أدوات ذبح الأضاحى للمواطنين.

انخفاض بحرارة الجو واستمرار الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس طول أيام العيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 19 يوليو 2021 إلى السبت المقبل، حيث تشهد هذه الفترة انخفاضا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

ياسمين عبد العزيز فاقت من الغيبوبة ومازالت بالرعاية المركزة بحسب مصادر مقربة

كشف مصدر مقرب من النجمة ياسمين عبد العزيز عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد الأزمة الصحية التى تعرضت لها فى الساعات الماضية، وقال المصدر إن ياسمين عبد العزيز فاقت من الغيبوبة التى دخلت فيها على مدار الساعات الماضية أثناء إجرائها عملية جراحية، إلا أنها مازالت فى الرعاية المركزة وحالتها أصبحت مستقرة، ولفت المصدر إلى أن المشكلة الأساسية التى تعرضت لها ياسمين كانت بسبب تلوث ميكروبى.

أهالى الأقصر يتوافدون على أسواق وشوادر بيع "خراف العيد"..التموين:وفرنا 60 خروفا بـ65 جنيه للكيلو و15 عجلا بقرى سودانى بـ85 للكيلو.. التجار بالأسواق يكشفون مواصفات أفضل أضحية قبل العيد..والأوقاف:بعنا 197صك أضحية

شهدت أسواق وشوادر بيع خروف وأضحية العيد، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء الأضحية بأقل الأسعار فى ليلة العيد، وذلك للحصول على أوكازيون التجار لشراء الخراف والعجول والماعز وغيرها فى الليلة الأخيرة، كما توفر شوادر مديرية التموين بالأقصر الخراف بأسعار منافسة أمام الجميع.

السكة الحديد تعلن الطوارئ لاستقبال العيد واستمرار حجز القطارات الإضافية

أعلنت هيئة السكة الحديد الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى مع استمرار حجز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة العيد بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية، حيث تدفع 170 قطارا إضافيا خلال الفترة من 13 حتى 30 يوليو الجارى على خطوط الوجه القبلى لخدمة أهالى الصعيد.