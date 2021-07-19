شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الداخلى يزيد كثافة الحركة في مطار القاهرة بـ44 رحلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الإثنين 44 رحلة طيران داخلى، على مدار اليوم، ينقل خلالها 4 آلاف راكب إلى عدة مدن ووجهات سياحية. وقالت مصادر بمطار القاهرة، أن صالات السفر بالمطار أستقبلت اليوم 2400 راكب فضلوا قضاء أجازة العيد بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وأسوان والأقصر وبرج العرب وأسيوط وسوهاج، سافروا على متن 22 رحلة طيران.

واستقبلت صالات الوصول بالمطار أكثر من 1600 راكب قادمين من وجهات داخلية بينها شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وأسوان والأقصر على متن 24 رحلة طيران.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

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