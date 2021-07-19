شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وأمير دولة الكويت يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت.

ومن جانبه، أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وامن واستقرار.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى بايم رئاسة الجمهورية.