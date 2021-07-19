شكرا لقرائتكم خبر عن مجزر البساتين يستعد لاستقبال أضاحى المواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة استعداداتها لاستقبال أضاحى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم تخصيص 4 صالات لاستيعاب الأضاحى الخاصة بالأهالى .

وأجرى ”الخليج 365” جولة بالمجزر لرصد الاستعدادات الخاصة لاستقبال أضاحى المواطنين، وتضم القاهرة 5 مجازر هى (حلوان، طرة، الممتاز، السلام، البساتين).

وأكد الدكتور عصام محمد السيد مدير الشؤون البيطرية بالقاهرة، أن أضاحى المواطنين لا يتم ختمها بأختام المجزر، ويمكن ختمها بأختام صلاحية، وأن اللحوم المعروضة للبيع فقط هي التي يتم ختمها ويتم ذبحها فى خطوط أخرى بالمجزر.

وتم تجهيز أماكن لانتظار الأهالى خلال مشاهدة ذبح أضاحيهم بالصالات المخصصة لأضاحى الأهالى، كما تم تخصيص أماكن لمبيت الأضاحى، حيث تستقبل المجازر الأضاحى مجانا طوال أيام العيد.































