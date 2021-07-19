شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن أداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 فى ربوع مصر والعالم الإسلامي، حيث تمتلئ المساجد بالمصلين لأداء صلاة العيد وسط تكبيرات عيد الأضحى 2021 .

وذكرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية أن تكبيرات عيد الأضحى تتمثل في الآتى:

"الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وأوضحت دار الإفتاء أنه فيما ورد في كتاب السنة النبوية الشريفة، انه لم يرد في صيغة تكبيرات عيد الاضحي شي بخصوصه في السنة المطهرة.

ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة "الله اكبر ، الله اكبر ، الله اكبر. لا اله الا الله . الله اكبر ،الله اكبر ،ولله الحمد."