شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين المونوريل والقطار الكهربائى والمترو وقطار السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة عددا كبيرا من مشروعات الجر الكهربائى، تشمل قطارات كهربائية وقطارات سريعة وخطوط مترو أنفاق ومونوريل بجانب تحديث خطوط المترو الحالية وشبكة السكة الحديد القائمة، ونعرض الفرق بين كلا منها خلال التقرير التالى:

أولا: المونوريل قطاراته تسير على قضيب حديدى مفرد مثبت أعلى جسم كوبرى ممتد وتعمل بالكهرباء ومونوريل مصر ستسير قطاراته اتوماتيكيا بدون سائق وتتمتع بنظام تكييف عالى السعة ومزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة سرعته تصل إلى 80 كم/ س.

ثانيا: القطار الكهربائى المقصود به القطار الكهربائى الخفيف LRT الواصل بين السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان بأطوال 103 كم وهو يسير على شريط سكة حديد مكون من قضيبين ويعمل بالكهرباء وسرعته تصل إلى 120 كم/ س.

ثالثا القطار السريع هو قطار فائق السرعة وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها في مصر محدد سرعتها تصل إلى 250 كم/ س وتعمل بالكهرباء ويسير على شريط سكة حديد منفصل تماما عن الحركة المرورية الجانبية.

رابعا مترو الأنفاق قطاراته تعمل بالكهرباء كما الحال بخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى الحالية وسرعته تصل إلى 80 كم/ س.

خامسا: قطارات السكة الحديد القائمة تعمل بالديزل وسرعتها تصل إلى 120 كم وتسير على شريط سكة حديد غير منفصل عن حركة المرور المجاورة.