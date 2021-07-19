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تحرير 15محضر عدم ارتداء كمامة وضبط 14سيارة ودارجه نارية مخالفة بالدقي.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى الدقى، حملات علي مدار الساعة للمحافظة على الانضباط، للتأكد من الالتزام بقرارات الحكومة الخاصه بالتدابير الاحترازية للغلق في المواعيد المقررة وارتداء الكمامة، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت حملة  الحى اليوم بميدان عمان والمساحة وكذا شارع التحرير وسليمان جوهر وشارع محي الدين أبو العز، بمشاركة إدارة المتابعة ، وإدارة الإشغالات ورخص المحلات والاعلانات، تحت إشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي، عن تحرير عدد 15 محضر عدم ارتداء الكمامة، وتم ضبط  14 سيارة و دارجه ناريه مخالفه الانتظار اعلي الرصيف وكذا تم رفع اشغالات الاكشاك ، وتحرير عدد 12 محاضر اشغال للطريق العام للمخالفين وتم كلبشه السيارات المخالفه لتحقيق الانضباط تم ايداع جميع المضبوطات في مخازن الحي .

كان حى الدقى قد شن الحملة فى وقت سابق أسفرت عن غلق وتشميع كافيه مخالف يدار بدون ترخيص ومحرر له محضر تنظيم لتغير الاستخدام وتم إيقاف النشاط، كما تم رصد محل شهير يستغل مساحة لانتظار الدرجات النارية الخاصة به دون سداد الرسوم المقررة لذلك، وتم التحفظ عليها لحين سداد الغرامة المقررة، كما تم رفع كافة إشغالات الطريق العام في شارع الدقي وشارع سليمان جوهر، وتم التنسيق مع هيئة النظافة لرفع المخلفات بعد رفع الإشغالات للمحافظة على رونق وجمال أعمال التطوير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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