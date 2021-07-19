شكرا لقرائتكم خبر عن دخول الحدائق فى العيد بالكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت الحكومة بضرورة الالتزام بقرارات لجنة مكافحة كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية الزائرين والعاملين ومنع الازدحام وارتداء الكمامات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك فى الحدائق العامة والمتنزهات

وتعمل خدمة الخط الساخن طوال فترة الإجازة لتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و 19561.

وطالبت الحكومة جميع رؤساء الهيئات والقطاعات بمتابعة نطاق الأعمال التى تخصه والتصرف حسبما يقتضيه صالح العمل، مؤكدة على استمرار العمل خلال الإجازة في معامل تحليل المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني وكذلك في الحجر الزراعى والبيطرى لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات السلع الاستراتيجية .

جدير بالذكر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدى لأي محاولات تعدى على الأراضى الزراعية، مع الإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.