شكرا لقرائتكم خبر عن تكبيرات عيد الأضحى تبدأ من فجر يوم عرفة وتنتهى عصر رابع أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ تكبيرات عيد الأضحى من فجر يوم عرفة وتنتهي بعصر آخر أيام التشريق، وعلى ذلك عمل الناس فى الأمصار، وهو على وجهين:

مطلق: فيكبر في المنازل والطرق والمساجد.

ومقيد: بعد الصلوات المفروضة.

أما زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير فهو أمر مشروع؛ فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتحُ للعمل باب القبول، فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجلِّ صلى الله عليه وآله وسلم، ويسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه.