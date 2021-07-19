البابا تواضروس الثانى يهنئ شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية بعيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ومفتى الديار المصرية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، من خلال برقيات تهنئة.

وجاء نص البرقية لشيخ الأزهر كالتالى:

"فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يسعدنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز بنشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محفوظين بعناية الله ورعايته.

وأرسل قداسة البابا تواضروس الثانى، برقية أيضا للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالى: "فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية لتحقيق رسالتكم الحضارية فى نشر المحبة و ترسيخ قيم التسامح و العيش المشترك، دمتم في رعاية الله وحفظه".