شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يتلقى شكاوى التحرش خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومي للمرأة استقبال شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يتم استقبال تلك البلاغات مباشرة عن طريق الاتصال بالخط المختصر للمكتب على رقم 15115 ، ورقم واتس آب 01007525600.

وأكدت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن المكتب يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات ، فضلاً عن التعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لمساندة ضحايا العنف والتحرش الجنسي ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وطالبت أمل عبد المنعم جميع السيدات والفتيات بضرورة الإبلاغ أو التواصل مع مكتب الشكاوى فور حدوث أى شكل من أشكال التحرش، مؤكدة أن الابلاغ هو السبيل الوحيد لحصول اى سيدة أو فتاة على حقها ومعاقبة المتحرش.

