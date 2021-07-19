شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تعقيم للمساجد الكبرى بالقاهرة قبل ساعات من صلاة عيد الأضحى..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم الإثنين، حملات تعقيم المساجد الكبرى بمحافظة القاهرة، وذلك قبل ساعات من صلاة عيد الأضحى المبارك للحفاظ على صحة المصلين من انتقال عدوى فيروس كورونا.

وبدأت الحملة بمسجد صلاح الدين الأيوبى فى القاهرة ثم مسجد الحسين وباقى المساجد الكبرى بالقاهرة، حيث أكد الأئمة على ضرورة اتباع المصلين للإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامة واستخدام المعطر الكحولى والتباعد مسافة متر.

ومن المقرر أن يتم فتح المساجد قبل صلاة العيد بـ 10 دقائق، وغلق المسجد بعد خطبة العيد بـ 10 دقائق، وما زلنا مستمرين في غلق دورات المياه، وبالتالى لابد من الوضوء قبل الذهاب للمسجد لأداء صلاة العيد، حيث تقام الصلاة فى المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة العيد فقط.